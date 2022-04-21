Kendi yeriymiş gibi girdi çalıp, gitti

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Camspor Futbol Tesislerinde yaşandı.

Çekçek denilen araçla çöp toplayan bir kişi, tellerden atlayarak tesise girdi. Yönetim odasının bulunduğu yere çıkan şahıs, klima koruma ünitesi, bidonlar, mazot ve birçok eşyayı alarak, tesisten çıktı. Daha sonra çöp topladığı aracın içine çaldığı eşyaları koyan şüpheli, bölgeden rahat bir şekilde uzaklaştı. Tesise gelen kulüp yöneticileri, birçok eşyanın olmadığını fark ederek, güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede tanımadıkları bir şahsın içeri girdiğini ve eşyaları çaldığını fark eden yöneticiler, polise başvurarak, şikayetçi oldu.

Olayla ilgili konuşan kulüp avukatı Ali Emre Bülbül, dün sabah saatlerinde tesise geldiklerinde birçok eşyalarının bulunmadığını fark ettiklerini söyledi. Gelen hırsızın önce klimayı söktüğünü kaydeden Bülbül, "Yerde bulunan çöp bidonlarını bile götürmüş. Tesiste bulunan 50 litrelik mazotu dahil çalmış. Bu konuda emniyete gerekli müracaatlarımızı yaptık. Polis arkadaşlarımız sağ olsun geldiler, görüntüleri tek tek aldılar. Zaten şahıs gündüz vakti eşyaları götürmüş. Kimliği, her şeyi belli. Yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

"Geçen sene de aynısını yapmış"

Şüphelinin tellerden atlayarak tesise girdiğini kaydeden Bülbül, "Hatta aynı şahıs geçen sene de aynısını yapmış. Bu tür şahısların dışarda gezmesini kesinlikle istemiyoruz. Bu işi meslek haline getirmiş. Baktığınızda çöp toplayan gibi gözüküyor ama 6-7 ayda bir buraya girerek, sürekli eşyalarımızı çalıyor. Gerçekten mağdur durumdayız. Polislerde gerekli araştırmayı yapıp, şahsın yakalanmasını sağlarlar" diye konuştu.

Öte yandan şahsın tesise girişi ve eşyaları çalma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yürüyerek ve sakin bir şekilde yönetim odasının bulunduğu yere çıkan şahıs, burada bulunan işine yarayan eşyaları çalarak, yavaş adımlarla tesisten çıkıyor. Daha sonra çek çek denilen çöp toplama aracıyla bölgeden uzaklaşan şüpheli, rahat tavırlarıyla görenlere pes dedirtti.



Koray Ünlü

