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Kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evi soydular

Kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evi soydular
Kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evi soydular

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evi soyan iki kişi ve iş birlikçileri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Kasım 2019 günü Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşandı. Kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi Ö.Ç.'ye ait ikamete gitti. Ö.Ç.'nin evde bulunmadığı sırada gerçekleşen olayda, eşi F.Ç. polis olduğuna inandığı iki kişiyi evin içerisine aldı. Yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını bağlayan bu iki kişi evde bulunan 100 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile 120 bin TL parayı alarak kayıplara karıştı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren ve olaya destek veren; A.Ö., M.Ç., H.E., G.G., H.G. ve N.K. isimli biri kadın 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin mağdur çiftin akrabaları olduğu öğrenildi. Zanlılar emniyetteki ifade işlemlerinin ardından yargılanmak üzere ilçe adliyesine gönderildi.

Veysel Korkmaz

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