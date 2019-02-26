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Kendilerini polis olarak tanıtıp zorla parasını aldılar

Kendilerini polis olarak tanıtıp zorla parasını aldılar
Kendilerini polis olarak tanıtıp zorla parasını aldılar

Balıkesir’de Akıncılar Mahallesi, Yalkır caddesi üzerinde meydana gelen olayda İsmail Ö.

Kendilerini polis olarak tanıtıp zorla parasını aldılar - Tıkla İzle

Balıkesir'de Akıncılar Mahallesi, Yalkır caddesi üzerinde meydana gelen olayda İsmail Ö. isimli vatandaş araçtan inen ve kendisini polis olarak tanıtan 3 kişinin gaspına uğradı. Şahıslar kendini polis olarak tanıttıktan sonra mağduru bir binanın arka tarafına götürerek bıçak zoruyla 900 TL parasını gasp etti. Polis ekiplerinin çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeleri sonucu tespit edilen şahıslar kısa sürede yakalandı. Yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.  

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