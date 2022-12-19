Kendilerini sarı yağmurlukla kamufle edip işyerini soydular

Olay geçtiğimiz Perşembe gecesi saat 04.00'te Fatih Akşemsettin Mahallesi Şemsettin Sami Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde plakası belli olmayan bir araçla iş yerine gelen 4 hırsızlık şüphelisi, kapıyı zorlayarak içeri girdi. Kendilerini sarı yağmurlukla kamufle eden hırsızlar, 1 dizüstü bilgisayarı ve 40 saati çalarak oradan uzaklaştı. Alarm sistemi ise bilinmeyen bir nedenle geç çaldı. Ardından hırsızlığı fark eden Cengiz Tarlak durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 4 hırsızın dükkana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

“Yaklaşık 100 bin lira zararım mevcut”

İşyerinden hırsızlık yapıldığını söyleyen Cengiz Tarlak, “Perşembe gecesi saat 04.50 sıralarında kimliği belirlemeyen 4 hırsız araçtan inip iş yerimin kapısını zorlayarak içeri giriyorlar. İçeride bulunan dizüstü bilgisayar ve 40 adet saatimi çalıp 3 dakikada iş yerinden çıkıyorlar. Polis ekiplerine ihbarda bulundum. Yaklaşık 100 bin lira zararım mevcut. Plakasını alamadığımız araçla gelen 4 kişi sarı renkli yağmurlukla kamufle edilmiş şekilde geliyorlar” dedi.

Davut Has

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