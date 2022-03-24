İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme tokat dövdüler

Kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme tokat dövdüler
Kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme tokat dövdüler

Elazığ’da motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme ve yumrukla darp etti. Şoför ambulansla hastane kaldırılırken şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme tokat dövdüler - Tıkla İzle

Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücü bilinmeyen motosikletli, E.A. idaresindeki 23 EB 983 plakalı halk otobüsünü sollamaya kalkışarak otobüs ile refüj arasında sıkışma tehlikesi geçirdi.

Otobüs şoförü E.A., dikkatli olmaları konusunda motosikletliyi uyardı. Ardından motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı otobüs şoförüne hakaretler savurdu.

İkili aşağı inen şoföre tekme tokat saldırdı. Saldırı sonucunda E.A.'nın gözü kanlar içerisinde kalırken kavga yolcuların araya girmesi ile son buldu. 2 şüpheli tekrar motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A., olay yerinden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamil Can Kılıç
 

İLGİLİ HABER
Kadıköyde darp edilen taksi şoförü: Bana uçan tekme ile saldırdı Kadıköy'de darp edilen taksi şoförü: 'Bana uçan tekme ile saldırdı'
İLGİLİ HABER
Savaş mağduru tır şoförü, Türkiyeye gelir gelmez toprağı öptü, diz çöküp dua etti Savaş mağduru tır şoförü, Türkiye’ye gelir gelmez toprağı öptü, diz çöküp dua etti
İLGİLİ HABER
Kadıköyde yol verme kavgasında taksi şoförüne uçan tekmeyle saldırı kamerada Kadıköy’de yol verme kavgasında taksi şoförüne uçan tekmeyle saldırı kamerada
İLGİLİ HABER
Tuzlada minibüs şoförüne aşırı hız yaptın dayağı kamerada Tuzla’da minibüs şoförüne 'aşırı hız yaptın' dayağı kamerada

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.