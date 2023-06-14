Kendilerini uyaran işyeri sahibini bıçakladılar

Olay, gece saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen S. T. ve arkadaşı cadde üzerinde bulunan bir işletmeye giderek taşkınlık çıkardı. İşletme sahibi tarafından uyarılan 2 şahıs yanında bulundurdukları bıçak ile İ.C.'yi yaralayıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden işletme sahibi tedavi altına alındı.

Diğer taraftan, bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren S.T. ve arkadaşı olayda kullandıkları bıçak ile birlikte Ilıca caddesi üzerinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eray Uzun

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