Kendilerini uyaran sürücüyü tekme tokat darp ettiler

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile seyir halinde olan bir sürücü, başka bir sürücünün kırmızı ışıkta geçtiğini görünce kornaya basarak uyarmak istedi. Daha sonra sürücü ve yanında bulunan arkadaşı kendilerini

uyaran diğer sürücüye hakaret etti. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre daha sonra araçtan inen 2 kişi, kendilerini uyaran sürücüyü feci şekilde darp etmeye başladı. Tek başına kalan sürücü yere düşerek dakikalarca tekmelere maruz kaldı. Yardım çağrısını duyarak yardıma koşan bir vatandaş tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Kendisini uyaran sürücüyü arkadaşıyla birlikte dakikalarca darp eden sürücünün o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde 2 kişinin diğer sürücüyü darp ettiği, dengesini kaybederek yere düştükten sonra da dakikalarca tekme tokat saldırdığı görülüyor.

Hasan Tik

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