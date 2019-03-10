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Kendini aracın önüne attı, dolandırıcı olduğu ortaya çıktı

Kendini aracın önüne attı, dolandırıcı olduğu ortaya çıktı
Kendini aracın önüne attı, dolandırıcı olduğu ortaya çıktı

Irak’ın Basra kentinde genç bir kız herkesin gözü önünde kendini bir otomobilin önüne attı. Yapılan incelemede genç kızın şoföre şantaj yapıp para almak için böyle bir yöntemi seçtiği ortaya çıktı.

Kendini aracın önüne attı, dolandırıcı olduğu ortaya çıktı - Tıkla İzle

Olay, Irak'ın Basra kentinde meydana geldi. Yolda seyir halindeki bir otomobilin üstüne atlayan genç bir kız yaralı taklidi yaptı. Numara yapan genç kız Basra Hastanesine kaldırılırken şoförden şikayetçi oldu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay bir anda başka bir boyuta taşındı. Polisin yaptığı geniş çaplı araştırma sonucunda kaza anının MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin üzerine genç kızın atladığı ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonucunda kızın şoförden para almak ve şantaj yapmak için böyle bir yöntemi seçtiği belirlendi. Genç kız soruşturma kapsamında gözaltına alındı.  

Semir Yemenci
 

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