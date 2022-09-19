Kendini araçların önüne atan alkollü genç ölümden kıl payı kurtuldu

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece geç saatlerde üstünü çıkaran alkollü genç, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde ortalığı birbirine kattı. Trafiğin aktığı yolda kendini araçların önüne atan genç, yaptığı saldırgan hareketlerle sürücüleri canından bezdirdi. Etrafa hakaretler ederek bağıran genç, mahalle halkını camlara çıkarttı. Vatandaşlar ne olduğuna anlam veremeyerek o anları izlemekle yetindi.

Son olarak bir ticari aracın önüne atlayıp tuhaf hareket yapan genç, kendisinin alkollü olduğunu anlayan sürücünün camı inik arabasına tutundu. Ne yapsa da saldırgandan kurtulamayan sürücü, arabayı gazlayarak gitmeye başladı. Israrla tutunarak araçta sürünen alkollü genç, sürücünün müdahalesiyle tutunduğu yeri bıraktı ve lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yüreklerin ağza geldiği anlarda genç bir süre yerden kalkamazken, aracın sürücüsü ise arkasına bakmadan uzaklaştı.

Yanına gelen yakını genci oturttuğu kaldırdım da kendisine gelmesi için yoğun çaba gösterse de, başarılı olamadı. Bir süre baygın olan ve kendini yere atan genç, gelen araçla götürüldü. Çevredeki vatandaşlar o anları korku dolu gözlerle izledi.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer

