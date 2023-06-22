Kendini istihbaratçı olarak tanıtıp kral dairesinde kalan dolandırıcı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir süredir peşinde olduğu, kendisini istihbaratçı ve üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp birçok kişiyi dolandırdığı için hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 yaşında ve hakkında 46 adet suç kaydı İbrahim Öztapan'ın izine ulaştı.

Suç makinesi dolandırıcı kral dairesinde kalıyormuş

Polis ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda Öztapan'ın kendisini istihbaratçı, kamu görevlisi olarak tanıttığı ve bu şekilde çok kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüphelinin, kamuda görevli üst düzey kişilerin akrabası olduğu ve bazı faili meçhul cinayetlerin gizli belgelerini taşıdığı için, gerçek ismini kullanamadığı yalanıyla bir otelin kral dairesinde 1 yıldır İrfan Tansel Sarı ismi ile kaldığı tespit edildi.

Oğlumun çantası dediği okul çantasından elmas ve milyonluk çek çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda izine ulaşılan şüpheli şahıs, lüks aracıyla kaldığı otelden çıktığı esnada polis ekipleri dur ihtarında bulundu. İhtarlara rağmen kaçmaya çalışan İbrahim Öztapan yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada oğlumun çantası dediği okul çantasından ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet elmas, 1 milyon 368 bin lira değerinde 3 adet banka çekine polis ekiplerince el konuldu. Gözaltına alınan şüphelinin daha önce de kendisini çiftlik sahibi olarak tanıtıp, başka bir çiftlikte bulunan yaklaşık 40 hayvanı kendisininmiş gibi bir şahsa sattığı, hayvanları satın alan şahsın çiftliğe hayvanları teslim almaya gitmesiyle dolandırıldığını anladığı öğrenildi. Şüpheli İbrahim Öztapan emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Yetkin

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