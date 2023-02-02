Kendini odaya kilitledi, dışarı çıkmak için muhtardan 'seçim sandığı' istedi

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde yaşandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 42 yaşındaki Halil K., annesi ve ablasıyla birlikte yaşadığı evde odaya kendisini kilitledi. Halil K.'nin eve zarar vereceği konusunda tedirginlik yaşayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odasından çıkmayıp kapının önüne eşyaları yığan Halil K., eve gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına aldırış etmedi. Halil K., odanın kapısı ile penceresinden seslenen ekiplere karşılık vermeyip eylemini sürdürmeye devam etti.

"Seçimde sandığı getir, öyle çıkarım"

Aile yakınlarından bir kişinin Halil K.'yi mahalle muhtarının ikna edebileceğini söylemesi üzerine adrese Teomanpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir (63) çağrıldı. Eve gelen Muhtar Demir, kapıdan konuştuğu Halil K.'yi ikna etmeye çalıştı, karşılık olarak "Seçimde oy için sandığı getir, öyle çıkarım" yanıtını aldı.

2 saat sonra kapı kırılarak dışarı çıkartıldı

2 saat boyunca ikna edilemeyen Halil K., itfaiye ekiplerinin kapıyı demir levyeyle açmasının ardından polis ekiplerince odadan çıkartıldı. Bir süredir ilaçlarını kullanmadığı öğrenilen Halil K., sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.