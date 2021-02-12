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Kendini polis olarak tanıttı, 120 bin lira dolandırıldı

Kendini polis olarak tanıttı, 120 bin lira dolandırıldı
Kendini polis olarak tanıttı, 120 bin lira dolandırıldı

Sivas’ta telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttıktan sonra bir vatandaşa adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyen şüpheli şahıs 120 bin lira dolandırdı.

Sivas Valiliği yaptığı yazılı açıklamada; bir vatandaşı telefonla arayan dolandırıcı kendisi polis olarak tanıttı. Ardından, ağına düşürdüğü vatandaşa adının FETÖ/PYD terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyledi. Daha sonra şüpheli şahıs vatandaşa verdiği hesap numarasına 120 bin lira atmasına belirtti. 120 bin lirasını dolandırıcıya kaptıran vatandaş dolandırıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli şahsın parayı bir başka şüpheliye ait hesap üzerinden uluslararası sisteme gönderdiğini tespit etti. Paraya bloke konulamazken polis ekiplerinin şüpheli şahsı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Onur Erden
 

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