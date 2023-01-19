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Kendisi ile tartışan yolculara küsen şoförün tepkisi, görenleri kahkahaya boğdu

Kendisi ile tartışan yolculara küsen şoförün tepkisi, görenleri kahkahaya boğdu
Kendisi ile tartışan yolculara küsen şoförün tepkisi, görenleri kahkahaya boğdu

Antalya’da şoför ile yolcular arasında ön kapıdan inme konusunda yaşanan tartışmada, halk otobüsü şoförü yolculara küserek kontak kapatıp araçtan indi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, otobüs şoförü, "Beni çaresiz bıraktılar, çok içerledim. Uyarıyorum ön kapıdan inmek yasak, üzerime gelmeyin diye ama üzerime geldiler. Sen onlara değer veriyorsun, hizmetin karşılığında bazen hakaret alıyoruz" dedi. Öte yandan, bazı sürücülerin yaşanan olay sonrasında kahkaha attığı görüldü.

Kendisi ile tartışan yolculara küsen şoförün tepkisi, görenleri kahkahaya boğdu - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Lara-Varsak seferini yapan 07 AU 0097 plakalı aracın sürücüsü Raci Altunay (41), ön kapıdan binerek kapıya yakın bekleyen yolcuları, " "Arkadaşlar ön kapıda duruyorsunuz; ama inerken orta ve arka kapıdan ineceksiniz, ona göre kendinizi ayarlayın. Ön kapıdan indiremem" diyerek uyardı. Bu sözlerin ardından şoför ile yolcular arasında orta kapıdan inip binme yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma devam ederken orta kapıda bekleyen bir genç, kapının açılması için şoför ile tartıştı. Kapının açılması ile aşağı inerek ön tarafa gelen genç, "Sabah sabah derdin ne senin? Seni indiririm bak aşağıya" diyerek hakaretlerde bulundu.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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