Kendisi ile tartışan yolculara küsen şoförün tepkisi, görenleri kahkahaya boğdu

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Lara-Varsak seferini yapan 07 AU 0097 plakalı aracın sürücüsü Raci Altunay (41), ön kapıdan binerek kapıya yakın bekleyen yolcuları, " "Arkadaşlar ön kapıda duruyorsunuz; ama inerken orta ve arka kapıdan ineceksiniz, ona göre kendinizi ayarlayın. Ön kapıdan indiremem" diyerek uyardı. Bu sözlerin ardından şoför ile yolcular arasında orta kapıdan inip binme yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma devam ederken orta kapıda bekleyen bir genç, kapının açılması için şoför ile tartıştı. Kapının açılması ile aşağı inerek ön tarafa gelen genç, "Sabah sabah derdin ne senin? Seni indiririm bak aşağıya" diyerek hakaretlerde bulundu.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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