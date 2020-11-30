Kendisi küçük, lezzeti büyük Karadeniz hamsisine yoğun ilgi

1 Eylül tarihinde denizlere açılan balıkçılar sezon başında palamut balığı ile avlanmayı sürdürürken, bir süredir kendisini gösteren hamsinin fiyatı ise geçtiğimiz haftalarda 35 liraya kadar yükseldi. Havaların soğuması ile birlikte bol miktarda avlanan hamsi, hem balıkçıların, hem de müşterilerin yüzünü güldürüyor. Balıkçı tezgahlarında en çok tercih edilen balıklar arsında yer alan Karadeniz hamsisi, 10 liralık fiyatı ile tercih edilirken balıkçılar, Marmara hamsisine göre lezzetinin daha güzel odluğunu belirtiyor.

“Küçük balıkların avlanmaması gerekiyor”

Ordu'da 40 yılı aşkın süredir balıkçılık yapan Şeref Acartürk, tezgahlardaki durumun geçmiş yıllara göre zayıf olduğunu ifade etti. Çeşit balıkların az olduğunu ve Karadeniz'de çeşitliliğin giderek azaldığını aktaran Acartürk, “Devletimizin acil olarak bir eylem planı uygulaması lazım. Bazı balıklar yeterli boyuta ulaşmadan avlanıyor. Bunun yapılmaması için devletimizin 14 milimetre göz açıklığı olan ağları yasaklaması gerekir. Bu ağlar yasaklanırsa, hem et lezzeti hem de verim bakımından tedbir alınması lazım. Karadeniz hamsisi genellikle küçük olur ama lezzet bakımından dünyada birincidir. Çünkü Karadeniz'in su soğukluğu ve tuz oranı düşük olduğundan balık yağ tutuyor ve lezzetli oluyor. mineral bakımından da daha zengin oluyor. Marmara ve Ege hamsisi de iri olur ancak lezzetsiz olur” dedi.

“Karadeniz hamsisi küçük ama lezzeti güzel”

Emrah Kılıç isimli balıkçı da fiyatların günlük olarak balık bolluğuna göre değiştiğini ifade ederek, “Mezgit balığımız 30, barbun 30, hamsimiz ise 7-10 lira arasında değişiyor. Normal şartlarda hamsimiz, mevcuda göre biraz küçük ama o da avcılık ile alakalı. Lezzeti konusunda da hiç şüphe olmasın tadı güzeldir. Talep şuanda çok güzel, insanlar krona virüsü nedeniyle fazla sokağa çıkmak istemiyor ama biraz durgunluk olsa da güzel” diye konuştu.

“En çok hamsi tercih ediliyor”

Erdal Çamaş isimli balıkçı da Karadeniz hamsisinin şuanda fazla talep gördüğünü ifade ederek, “Hamsi güzel çıkıyor ancak ince. İnsanlar fiyatları da düşük olduğu için talep gösteriyor. Çeşitlerimiz var ve fiyatlar da düşük. Bu zamana kadar ince çıktı o nedenle bundan sonra da iri çıkmasını beklemiyoruz. Şuanda en çok mezgit, hamsi ve levrek satılıyor. İnsanlar bol miktarda balık yesinler, sağlık açısından da önemli” şeklinde konuştu.

Öte yandan tezgahlarda çipura 50, somon 60, levrek 40, kaya levreği 50, sarıkanat 60, tirsi 25, barbun 30, mezgit 25, zargana 35 ve palamutun tanesi ise 10 liradan satılıyor.

Selim Kuşcu

