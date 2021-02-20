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Kendisinden haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Kendisinden haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Kendisinden haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Bilecik’te kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'nde üzerinde 6 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden Özcan Ö.'den akrabaları uzun süredir haber alamadı. Bunun üzerine eve gelen yakınları Özcan Ö.'nün kapıyı açmaması sebebiyle durumu hemen 112'i arayarak haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ve polis ekipleri eve girerken, Özcan Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştılar. Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri evde yaptıkları detaylı incelemeler sonrasında merhumun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Cem Kaan Toka
 

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