Kendisine borcu olan adamı tüfekle vuran şahıs yakalandı

Olay, Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracından inerek yolda yürüyen Mehmet T. (56), borcu olduğu Koray Ö. (25) ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Koray Ö., elindeki tüfekle Mehmet T.'yi vurdu. Mehmet T. karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Koray Ö. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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