Kendisine hediye edilen keçi yavrusuna evladı gibi bakıyor

Rize il merkezinde yaşayan Erhan Taşpınar'ın yengesine annesinin reddettiği bir oğlak hediye edildi. Zamanla oğlağa bakamayacağını anlayan yengesinin aklına ise bu kez hayvan sevgisiyle ön plana çıkan Erhan Taşpınar geldi ve oğlağı ona hediye etti.

Oğlağın yeni sahibi Erhan Taşpınar ve ailesi ise oğlak ile bir gönül bağı kurdu. Erhan Taşpınar ve annesi Melek Taşpınar aynı evde yaşadıkları oğlağı beslemenin yanı sıra bebek gibi bezledi, giydirdi ve biberonla süt içirdi. Durumdan çok memnun olduğu görünen oğlak ise şimdilerde ailenin kucağından aşağıya inmiyor.

‘Pamuk' ismini verdikleri keçi yavrusu ile çok iyi anlaştıklarını ve birbirlerine çok alıştıklarını dile getiren Erhan Taşpınar “Oğlum benden biraz uzak yaşıyor. Haftada 2 kez görebiliyorum. Oğlum ile sık vakit geçiremediğimden benim için de iyi oluyor.

Oğlağı yengeme bir arkadaşı verdi. Yengem de çalıştığından dolayı bakamıyordu. O da benim bakabileceğimi düşünerek bana verdi. Biz de ev halkı olarak oğlakla ilgileniyoruz. Evde tatlı bir endişe oluyor. Oğlak bizi seviyor biz de onu seviyoruz ve ayrıca iyi anlaşıyoruz. Birbirimize çok alıştık” dedi.

Oğlağı evladı gibi sevdiğini dile getiren Taşpınar "Birisi çıkıp ‘Sana bu kadar para vereyim oğlağı bana ver ‘ dese hiç düşünmeden reddederim. Ben onu artık bir evladım olarak görüyorum. Hayvanları çok seviyorum, hayvanları sevmeyen insanları da sevmez. Oğlak ile vakit geçirirken kucağıma atlıyor, yüzümü yalıyor, zıplıyor ve yuvarlanıyor. Onun böyle yapması beni ve ailemi mutlu ediyor. Eve kim gelse onlar da görüp mutlu oluyor. Apartman sakinleri onu çok seviyor" diye konuştu.

Oğlumdan önce onun yemeğini veriyorum

Erhan Taşpınar'ın annesi Melek Taşpınar ise oğlundan önce oğlağın kahvaltısını hazırladığını ve onu çok sevdiğini dile getirerek “Oğlumu sabahleyin kahvaltıya kaldırıyorum, hemen sesini duyunca kapıya koşuyor. Oğlum kapıyı açıyor sonra geliyor doğru mutfağa. Oğlumdan önce oğlağı yediriyorum, mamasını yapıyorum. Sütünü içiyor ondan sonra susuyor” şeklinde konuştu.

3 tane bezle bezleniyor

Pamuk'un evde tuvalet ihtiyacını giderebileceği tek yer bez olduğu için her zaman bezlemek zorunda olduğunu dile getiren anne Taşpınar “Beni görmeyince bağırıyor, yalnız kalamıyor. Kapılara tırmanıyor dışarıya çıkabilmek için. Öyle güzelce geçiniyoruz. Evin içerisinde bezle dolaşıyor, sürekli süt içiyor. Erkek olduğu için 2 bez koyuyordum şimdi büyüdü 3 bez kullanıyorum” ifadelerini kullandı.

Komşularım da çok seviyor

İşlerinden dolayı çocuklarına ayıramadığı vakti şimdi oğlağa ayırdığını sözlerine ekleyen anne Taşpınar “Çok hoşuma gidiyor, çocuğum gibi seviyorum onu. Çocuklarıma işlerden dolayı bakamadım, torunlarım da büyüdü, şimdi ona bakıyorum onunla ilgileniyorum. Giydiriyorum değişik değişik, komşularımda çok seviyor geliyorlar görmeye. Gece 23.00'da altını değiştiriyorum mamasını veriyorum öyle uyuyorum” dedi.

Taşpınar ailesinin komşusu olan Türkiye Bilgin ise yavru keçiyi görmek için ailenin evine geldiğini ve çok sevdiğini dile getirerek “Görmeye geliyorum onu sürekli. Çok hoşuma gidiyor. Bak desen bakamam evin içerisinde yapamam ona bakmayı ama yine de çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Demir

