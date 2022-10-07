Kendisine yardım etmek isteyen kadına dehşeti yaşattı

Olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen avukat F.K. (35), sürücü kurslarının direksiyon eğitimlerini verdiği Ali Marım Bulvarı'nda yola atlayarak araçların önünü kesmeye başladı. Eğitim araçlarının yanı sıra yolu kullanan diğer araç sürücülerine de zor anlar yaşatan F.K., boylu boyunca yolun ortasına uzandı.

Öğrencisini almak için başlangıç noktasına girmekte olan direksiyon eğitmeni Tuğba Kösüre, önce eğitim alanındaki flamaları fırlatan, ardından aracın önüne atlayan F.K.'ya zarar vermemek için frene bastı. İlk başta engelli bir birey olduğunu düşündüğü F.K'ya yardım etmek için park ettiği aracından inen direksiyon eğitmeni Tuğba Kösüre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kösüre'nin ekiplerin bölgeyi kolay bulması için 50 metre ilerideki okulun tabelasına bakmaya gitmesini fırsat bilen F.K., araca binerek kaçırmaya çalıştı. Durumu fark edince koşarak aracına geri binen Kösüre, eğitim aracındaki diğer pedalları kullanarak aracı durdurmayı başardı. Aracın kontağını sökmeye çalışan Kösüre'yi elle taciz eden F.K., daha sonra kadın eğitmenin arka koltuktaki çantasına yöneldi.



Aracın içerisinde devam eden boğuşmayı fark eden diğer eğitmenler, Tuğba Kösüre'nin yardımına koştu. Zorla araçtan indirilen F.K., tekrardan yolun ortasına uzandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan F.K., kadın direksiyon eğitmeninin şikayetçi olması üzerine ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Avukat F.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Semih Can Yılmaz – Eren Elyesa Polat

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