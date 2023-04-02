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Kendisine yol veren şoförü darp edip kaçtı

Kendisine yol veren şoförü darp edip kaçtı
Kendisine yol veren şoförü darp edip kaçtı

Denizli'de yaya geçidinden karşıya geçmekte olan genç, o esnada durup kendisine yol veren otobüs şoförüyle geçiş üstünlüğü tartışmasına girdi. Kendisine yol veren şoförü darp eden genç yaya, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kendisine yol veren şoförü darp edip kaçtı - Tıkla İzle

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içi otobüsü şoförü, yolda seyir ettiği esnada yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan genci görerek yavaşlayıp durdu. Bu esnada yaya geçidindeki genç ile şoför arasında geçiş üstünlüğü tartışması başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi ardından otobüsten inmek zorunda kalan şoför ile genç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucu genç, otobüs şoförünü darp ederek kanlar içinde bıraktı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken, genç olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, şoförü yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Güvenlik güçleri kaçan genci bulmak için çalışma başlattı.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer

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