Kendisini ağaçlara adadı, okullara fidan dikip gözü gibi bakıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü Mahallesi'nde kendisine ait bahçede özel fidanlar yetiştiren Emrullah Yalçıntürk, ilçedeki okulların daha yeşil bir görünüme kavuşması için kolları sıvadı. İlk olarak okul müdürleriyle irtibata geçen Yalçıntürk, okullar için özel ve dayanıklı bir badem türü yetiştirdi. Yetiştirdiği fidanları ilçedeki okullara dikmeye başlayan doğasever çiftçi Yalçıntürk, hem okulların daha yeşil bir görünüme kavuşmasını hem de çocuklarda ağaç ve doğa bilincinin oluşmasını sağlıyor.

Turgutlu'da başlattı, Türkiye'ye yaymayı hedefliyor

Turgutlu ilçesinde bulunan Refik Pınar İlköğretim Kurumları ve Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde projesini hayata geçiren Yalçıntürk, önce ilçedeki tüm okulları ağaçlandırmayı ardından da kendisine destek sağlanması halinde tüm Türkiye'deki okulları ağaçlandırmayı hedefliyor. Fidanları dikmekle de yetinmeyen Yalçıntürk, kendi ailesi gibi gördüğü fidanları belirli aralıklarla ziyaret ederek bakımlarını üstleniyor. Yalçıntürk, ilçedeki bütün okulları yeşillendirmek için çıktığı yolda usanmadan çalışmalarını sürdürüyor.

Korona salgını fidanların bakımına engel olmadı

Öte yandan korona virüs salgını dolayısıyla okulların kapalı olması ağaçların bakımlarını engellemedi. Okul müdürleriyle birlikte okullardaki fidanların bakımlarını yapan Yalçıntürk, kuruyan fidanların yerine de yenisini dikerek, eylül ayında başlayacak olan eğitim öğretim dönemine hazırlıyor.

“Öğrencilerimiz bu projeyi çok sevdi ve fidanları sahiplendiler”

Öğrencilerin ağaçları sahiplendiğini ve her fırsatta bakımlarını yaptığını söyleyen Irlamaz Mahallesi'nde bulunan Refik Pınar İlköğretim Kurumları Okul Müdürü Durmuş Aktürk, “Bir arkadaş vasıtasıyla Emrullah ile tanıştık. Kendisinin doğaya ve ağaçlara olan ilgisinden bahsetti. Biz de eğitimciyiz ve çocuklarımız da bundan faydalanmasını istedik. Onunla beraber neler yapabiliriz onu tasarladık. Öncelikle Emrullah kendi fidanlarını yetiştiriyordu. Daha sonra her sınıfımızın bir fidanı olsun diye yola çıktık. Kasım ayında her sınıfımızın bir fidanı olacak şekilde 10 fidanla başladık. Emrullah bize fidanların teminini sağladı ve öğrencilerimizle beraber dikilmesini sağladık. Daha sonra fidanların bakımı ve koruması öğrencilerimize ait. Öğrencilerimiz bu projeyi çok sevdi ve fidanları sahiplendiler. Doğa ve ağaç sevgisi aşılamaktı hedefimiz ve bunda da başarılı olduğumuzu görüyoruz” dedi.

Ağaç sayısını arttırarak okulu daha da yeşillendirmeyi hedeflediğini belirten Aktürk, “Öğrencilerimiz ağaçları çok sahiplendiler. Her teneffüs ağaçlara baktılar, sulamasını yaptılar. Ağaçların etrafına koruma yapmadık. Öğrencilerimiz de ağaçlara zarar vermediler. Ağaçların sayısını arttırmayı planlıyoruz. Öğrencilerimizle beraber okulumuzdaki alanları daha fazla yeşillendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan öğrencilerimize ağaç sevgisini kazandırmak”

Yalçıntürk'ün diktiği fidanlarla yeşeren Turgutlu Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cüneyt Aybey, öğrencilere ağaç ve doğa sevgisi aşılamayı hedeflediklerini belirterek, “Turgutlu'da ağaç sevdalısı bir çiftçi kardeşimiz var. Bize böyle bir projeyle geldi. Bizde okulumuzda bahçede müsait yer olduğunu söyledik. Her sınıfımız ve öğretmenlerimiz adına toplamda 27 tane ağaç fidanı diktik. Okula geldiğimiz günden beri okulu yeşillendirmeye, ağaçlandırmaya devam ediyoruz. Önemli olan burada öğrencilerimize ağaç sevgisini kazandırmak. Önemli olan burada öğrencilerimize ağaç sevgisini kazandırmak, öğrencilerin ağaca, yeşile, doğaya olan ilgilerini arttırmak” dedi.

Projeyle ilgili öğrencilerden olumlu dönüşler aldıklarını belirten Aybey, “Projeyle ilgili çok olumlu dönüşler aldık. Öğrencilerimiz hem severek kendi ağaçlarını diktiler, hem bakımlarını yaptılar. Ağaçlarımızı koruma altına almadık ama ağaçlarımız da zarar görmedi. Bu projeden çok memnun kaldık. Emrullah kardeşimizin fidanları bu vatan topraklarında yeşerecek. Ne mutlu böyle güzel ağaç sevdalısı olan insanlara” diye konuştu.

Osmanlı'nın vakıf kültürü ilham oldu

Osmanlı'nın vakıf kültüründen ilham alarak yola çıktığını belirten doğasever çiftçi Emrullah Yalçıntürk, “Osmanlı tarihini seven birisiyim. Osmanlı'da vakıf kültürünün olduğunu biliyorum. Vakıf çeşmeler, ağaçları, işletmelerinin olduğunu biliyorum. Kendi adıma bu konuda ne yapabileceğimle ilgili fikir ürettim. Zaten ağaç diken, ağaç sevgisi olan birisiyim. Küçüklüğümden beri kendi arazilerimde diktiğim fidanlarım var. Bunu ilk etapta kendi çevremde yaygınlaştırmaya başladım. Olumlu dönüşler üzerine tekrar tekrar devam ettim” dedi.

“Ağaçlar benim için sanki kendi ailemin bireyleri gibi”

Çocuklarda ve gençlerde doğa sevgisini oluşturabilmeyi amaçladığını belirten Yalçıntürk, “Amacımız çocuklara ve gençlerde bu farkındalığı oluşturabilmek. Projelerimizi daha da ilerletmek istiyoruz. Okullarda sebze üretimi gibi projelerimiz var. Okul müdürlerimizden de olumlu dönüşler var bu konuda. Fidanların bakımlarını ben üstleniyorum. Allah bana bu canı verdiği müddetçe, sağlığım yerinde oldukça bakımlarını üstlenmeye devam edeceğim. Kuruyan fidanlarımız olursa yerine yenisini tekrar dikiyoruz. Ağaçlar benim için sanki kendi ailemin bireyleri gibi. Onları gördüğüm zaman kendi ailemin bireylerini görmüş gibi seviniyorum” dedi.

Fidan dikme projesini tüm Türkiye'ye yaymak istediğini belirten Yalçıntürk, “Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla bu projemi daha da geliştirmek istiyorum ben. İlerleyen safhalarda ilk başta Manisa, ardından da Türkiye genelinde fidan bağışlayarak il duyan ilgi gösteren öğretmenlerimiz olursa okul çevrelerinde bu fidanları dikmeyi hedefliyorum” ifadelerini kullandı.