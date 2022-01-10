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Kendisini belgesele kaptıran kedinin verdiği tepki izleyenleri güldürdü

Kendisini belgesele kaptıran kedinin verdiği tepki izleyenleri güldürdü
Kendisini belgesele kaptıran kedinin verdiği tepki izleyenleri güldürdü

Çorum’un İskilip ilçesi'ne bağlı Kayaağzı köyünde kendisini televizyondaki belgesele kaptıran kedinin verdiği tepki izleyenleri güldürdü.

Kendisini belgesele kaptıran kedinin verdiği tepki izleyenleri güldürdü - Tıkla İzle

Kayaağzı köyünde yaşayan çiftçi Mahmut Vural'ın kedisinin ilginç bir hobisi bulunuyor. Belegesel meraklısı olan Cinali isimli kedi ev halkıyla birlikte oturup belgesel izliyor.

Televizyondan bir an olsun gözünü ayırmayan kedi zaman zaman verdiği tepkilerle de dikkat çekiyor. Son olarak televizyonda tilkilerin yaşamını konu alan belgeseli izleyen sevimli kedi, belgesele kendini kaptırınca oturdığu sandalyeden sıçrayıp ekrandaki tilkiye pati attı. Bu görüntüler başta Vural ve ailesi olmak üzere izleyen herkesi güldürdü.

Evinde 9 tane kedisinin bulunduğunu dile getiren Mahmut Vural, “Cinali isimli kedimiz de onlardan birisi. En büyük hobilerinden birisi belgesel izlemek. Hangi televizyon kanalında belgesel olsa oturur birlikte izleriz. Biz kediye, kedi bize alıştı. Biz birbirimizi çok seviyoruz” dedi.

Muhammed Muttalip Yalçın
 

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