Kendisini jandarma olarak tanıttı, dolandırdığı vatandaşın paralarıyla kaçarken böyle yakalandı

Olay, Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan geldiği Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde aradığı vatandaşa kendisini jandarma personeli olarak tanıtan N.İ., “Kimlik bilgilerinizin terör örgütü üyeleri ile suça karıştığı yönünde bilgiler var” dedi. N.İ. ağına düşürdüğü vatandaşın evine giderek 31 bin 500 lira nakit para ile 2 altın bilezik, 4 çeyrek altın ve 5 altın yüzüğü aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, karakola giderek N.İ.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen N.İ.'yi takibe aldı. Ticari taksi ile Çorum'a gitmek için yola çıktığı belirlenen N.İ., Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Polis ekipleri, gözaltına alınan şahsın üzerinde dolandırdığı vatandaştan aldığı altınları ve nakit paraları da ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin ticari takside polis ekipleri tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin aracı durdurduğu ve şahsı gözaltına aldığı görülüyor.

Sedat Ağacıkoğlu

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