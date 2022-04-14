Kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı

Olay, İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti üzerinde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.G.(22) kendisini kovalayan 3 şahıstan kaçarak, tekel bayine sığındı. Tekel bayinin sahibi, şahısları engellemeye çalışsa da , Ş.G. grubun içerisinde yer alan E.D.(16) tarafından bıçaklandı. 3 şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ş.G., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Hamza Emin Usta – Cüneyt Önelge