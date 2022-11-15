Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı telefonla ulaştığı kişiyi yüklü miktarda dolandırdı

Olay 09 Kasım günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu Z.A.A.A isimli şahsı arayan kendini polis-savcı olarak tanıtan şüpheli, baskı ve korku altına aldığı müştekinin Muratpaşa İlçesinde bulunan bir parktaki ağacın altına bıraktığı 30 gram altın, 25 bin TL, 8 bin USD, ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri olayın ardından dolandırıcının peşine düştü. Olayın meydana geldiği adresin çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri, KGYS görüntüleri incelenerek yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucu şüpheli şahsın yabancı uyruklu A.E.Z olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan incelemede Yozgat İline gittiği tespit edildi.

İLGİLİ HABER Sigorta şirketlerini dolandıran şebekeye şafak operasyonu

İLGİLİ HABER 11 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 20 kişi tutuklandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.