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Kendisini polis olarak tanıtıp para ve ziynet eşyası dolandıran 4 şüpheli yakalandı

Kendisini polis olarak tanıtıp para ve ziynet eşyası dolandıran 4 şüpheli yakalandı
Kendisini polis olarak tanıtıp para ve ziynet eşyası dolandıran 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de vatandaşı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtmak suretiyle para ve ziynet eşyası dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Ağustos günü Odunpazarı ilçesinde bulunan bir adresi telefonla arayan şüpheli şahıslar kendisini polis olarak tanıtıp vatandaştan para ve ziynet eşyası aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler M.T.A., N.E.K., İ.E.M. ve V.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından ‘dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

Çalışmalar neticesinde ele geçirilen 12 bilezik, 6 Ata altını, 2 çeyrek altın, 4 bin 300 dolar ve 20 bin 600 TL sahibine teslim edildi.

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