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Kenevir bitkisini kıyafet gibi dolabına astı ama yine de jandarmadan kaçamadı

Kenevir bitkisini kıyafet gibi dolabına astı ama yine de jandarmadan kaçamadı
Kenevir bitkisini kıyafet gibi dolabına astı ama yine de jandarmadan kaçamadı

Trabzon’un Akçaaat ilçesinde uyuşturucu maddeyi dolabına kıyafet gibi asarak gizlemeye çalışan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve istihbarat ekiplerinin fiziki takibi sonucu Akçaabat ilçesindeki Akpınar mahallesinde yaşayan E.D. (39) isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü tespit edildi. Jandarma narkotik madde tespit köpekleri Yatkın ve Duman'ın katıldığı bir operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada 5 kilo 500 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 12 adet skunk bitki tohumu, 5 tüp içerisinde kenevir yetiştirmek için kullanılan kimyasal solüsyon, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Kenevir bitkilerini dolaba kıyafet gibi asan E.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, şahıs hakkında işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ozan Köse

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