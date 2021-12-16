Kenevir serasına çevrilen eve polis operasyonu

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu madde imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik İzmit ilçesinde 3 farklı çalışma yürüttü. Narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonlar neticesinde 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 52 gram metamfetamin, 94 kök Hint keneviri, 274,70 gram sentetik kannabinoid, 15,60 gram esrar, 2 adet lyrıca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheliden 5'inin uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu belirlendi. Haklarında işlem yapılan şahıslar serbest bırakıldı.

Şüphelilerden A.Ş.Ö., O.G., E.Ş. ve T.F.'nin sokak satıcısı olduğu, şüpheli O.G.'nin ise esrar elde etmek için kenevir ektiği belirlendi. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan operasyon anları polis kamerası tarafından kaydedildi.

Hamza Emin Usta