İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı

Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı
Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli şahıs kenevir tarlasını suladığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı - Tıkla İzle

İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ile mücadelede çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekipler, Baskil ilçesinde kenevir ekiminin yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kenevir tarlasının yeri tespit edilerek şüphelinin tespiti ve yakalanması amacıyla operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs kenevir tarlasını suladığı esnada jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince 50 kök kenevir imha edilirken yapılan arama sonucunda ruhsatsız av tüfeği ile 19 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kamil Can Kılıç

İLGİLİ HABER
Rizede ormanlık alanda 566 kök kenevir ele geçirildi Rize'de ormanlık alanda 566 kök kenevir ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Kenevir yetiştiren şahıslara gözaltı Kenevir yetiştiren şahıslara gözaltı
İLGİLİ HABER
Bozüyükte hint keneviri bitkisi ele geçirildi Bozüyük’te hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.