Kent genelinde ‘Huzur' operasyonu düzenlendi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 223 personel ve 2 tim çevik kuvvet ile dün akşam saatlerinde kent genelinde ‘Huzur Uygulaması' düzenlendi. Denetimde 4 bin 651 şahıs sorgulandı. Yapılan kimlik sorgulamalarında farklı suçlardan aranan 12 şahıs yakalanırken, 6 şahsın da yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. İşletmelere yönelik yapılan çalışmada denetlenen 92 umuma açık işyerinden eksiklik tespit edilen 12'sine işlem yapıldığı öğrenildi.

Ali Furkan Çetiner

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