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Kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi projesi yaygınlaştırılıyor

Kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi projesi yaygınlaştırılıyor
Kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi projesi yaygınlaştırılıyor

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN arasında kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi ek paket sözleşmesi imzalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacına binaen, terörle mücadele, asayiş ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemlerinin kurulumları gerçekleştirilmekte ve okullarda güvenli eğitim ortamının tesis edilmesi amacıyla çevre görüntüleme sistemlerinin kurulumları yapılmakta. Sistemlerin ülke çapında yaygınlaştırılması kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilave ihtiyaçlarına istinaden ek paketler için tedarik işlemleri SSB gerçekleştirilmekte olup mevcut durumda yaklaşık 44 bin kamera ve 9 bin adet plaka tanıma sistemi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) arasında imzalanan protokol kapsamında KKTC makamlarınca ihtiyaç bildirilen noktalar için güvenlik sistemleri ve plaka tanıma sistemleri tedarik edilmesi proje kapsamına alındı.

SSB ile ASELSAN arasında imzalanan ek talep paketi-4 kapsamında bin 523 adet sabit kamera, 514 adet hareketli kamera ve 11 adet lazer PTZ kamera ile 139 adet plaka tanıma sistemi ve 200 adet mobil plaka tanıma sistemi tedarik edilecek olup KGYS sistemleri üzerinde hatalı park yapan araçların tespitine yönelik ilave yetenekler de sisteme kazandırılacak. Sistemlerden alınan verimin arttırılması ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin saha işlerinin kolaylaştırılması kapsamında sahada görevli personel tarafından kullanılabilecek yaka kameraları tasarlanmış olup ihtiyaca yönelik geliştirmeler devam edecek. Proje ile birlikte; yüksek çözünürlüklü kameraların kullanımı ile terör ve güvenlik olaylarının hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesi, plaka tanıma ve ikiz plaka tespit başarı oranlarının arttırılması, tek bir çatı yazılım ile tüm sistemlerin tek bir merkezden yönetilebilmesi konularında önemli kazanımlar edinildi.

Mehmet Kalay

 

 

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