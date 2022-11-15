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Kent merkezinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kent merkezinde bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kent merkezinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ataberk G. ile Harun A. bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve bekçi ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Kalçasından yaralanan Ataberk G. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, ayağından yaralanan Harun A. ise Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cihan Atik

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