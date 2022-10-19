Kent meydanı karıştı, onlarca kişi tekme tokat kavga etti

Olay, saat 19:30 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda oturan bir grubun önünde başka bir grubun yerde şişe patlaması üzerine aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı. 2 tarafta birbirinden şikayetçi olmaması üzerine meydan normale dönerken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Cihat Polat

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