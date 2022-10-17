Kentin göbeğinde tekme tokat birbirlerine girdiler

Olay dün saat 23.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydan üzerinde bilinmeyen bir sebeple tartışan 2 grup kavga etmeye başladı. Gruba bölgede devriye atan bekçi ekipleri müdahale etti. Bekçilerin uğraşları sonucu taraflar ayrıldı. Öte yandan emniyet güçlerine mukavemet gösteren 2 şahıs gözaltına alındı.

Cihat Polat

İLGİLİ HABER Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.