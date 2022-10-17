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Kentin göbeğinde tekme tokat birbirlerine girdiler

Kentin göbeğinde tekme tokat birbirlerine girdiler
Kentin göbeğinde tekme tokat birbirlerine girdiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kent Meydanı'nda 2 grup birbirine girdi. Taraflar güçlükle ayrılırken, polise mukavemet gösteren 2 şahıs gözaltına alındı.

Kentin göbeğinde tekme tokat birbirlerine girdiler - Tıkla İzle

Olay dün saat 23.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydan üzerinde bilinmeyen bir sebeple tartışan 2 grup kavga etmeye başladı. Gruba bölgede devriye atan bekçi ekipleri müdahale etti. Bekçilerin uğraşları sonucu taraflar ayrıldı. Öte yandan emniyet güçlerine mukavemet gösteren 2 şahıs gözaltına alındı.

Cihat Polat

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