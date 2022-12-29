Kentsel dönüşümde evlerde cami de yıkıldı, sadece minare kaldı

Yüreğir Belediyesi tarafından Şehit Erkut Akbay Mahallesinin bir kısmında yağmur yağdığında sürekli su baskını olması ve vatandaşların hayati tehlikesi bulunmasından dolayı kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. Proje çerçevede evlerle birlikte mahallede bulunan bir camide yıkıldı. Ancak yıkımı gerçekleştiren ekipler caminin minaresini bıraktı.

Camisi yıkılıp minaresi yıkılmayınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Mahalle sakinlerinden Seyran Aşmaz, minarenin yıkımı yapılması halinde yıkılmayan evlere zarar vereceği düşünüldüğü için kaldığını, yıkımın tamamen yapılmasının ardından minarenin de yıkılacağını söyledi.

Başka bir mahalle sakini Selim Koç ise minarenin sağlam olduğunu yıkım bittikten sonra evler yapılırken, minarenin yanına cami yapılacağını bu nedenle minarenin yıkılmadığını ileri sürdü.

Yetkililer de minarenin sağlam olduğunu yeni evler yapılırken cami de yapılacağını bu minarenin kullanılacağını ifade etti.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.