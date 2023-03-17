'Kentsel dönüşümde tarihi fırsat'

Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı. Yeni paket ile hem vatandaşa ödeme kolaylığı sağlanacak hem de dönüşüm yapacak müteahhide teşvik verilecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Paket kapsamında gerek riskli yapı raporu düzenlenen gerekse de riskli alan ilan edilen bölgelerde yer alan taşınmazların sahipleri taşınmazlarını yenilemek ya da başka bir yerden yeni bir taşınmaz satın almak için devlet desteğinden artık daha da fazla faydalanabilecek. Yeni paket kapsamında yüklenici ve konut üreticilerine de 12 ay ödemesiz dönem, 48 ay vadeyle 250 milyon TL'ye kadar finansman sunulacak” dedi.

10 Yıl Vade, 0.79 Faiz ve 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı

Yapılan düzenlemenin kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılarını yenilemek isteyen için tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Özelmecıklı, “Paket kapsamında riskli yapıların malikleri için bağımsız bölüm başına güçlendirme kredisi 320 bin liraya, konut edinme ve konut yapım kredileri 1 milyon 250 liraya ve işyeri yapım kredisi 800 bin liraya, işyeri edinme kredisi ise 350 bin liraya yükseltilmiş oldu. Birden fazla bağımsız bölüm sahiplerinde üst sınır gene 3 milyon TL olarak uygulanacak. Bağımsız bölümün hisseli olması durumunda, her bir malik kendi hissesi oranında krediye başvurabilir. Konut kredileri için vade 10 yıl iken iş yerleri için vade 7 yıl olarak uygulanacak. Kredi oranları ise güçlendirmede yüzde 0,99, konut yapım ve edinmede ilk konut için yüzde 0,79, daha sonraki konutlar için yüzde 0,89, işyeri yapım ve edinmede ise oran yüzde 1,09 olarak uygulanacak. Müracaatları ise yıkımdan itibaren 3 yıl içinde yapılabilecek” şeklinde konuştu.

Destekler artarak devam ediyor

Kentsel dönüşüm kapsamında desteklerin günden güne artırıldığını da ifade eden Özelmacıklı “3 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile kentsel dönüşümde hem kira yardımı, hem de faiz desteği ödemesi yapılabilir hale gelmişti. Ayrıca 2 Ekim tarihinde yapılan düzenleme ile güçlendirme kredisi 240 bin liraya, konut yapım ve edinme kredileri ile iş yeri yapım kredisi 600 bin liraya, iş yeri edinme kredisi ise 250 bin liraya çıkartılmıştı. Zaten evini kendi dönüştürenler için Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1 olarak uygulanıyor. Yenilenecek binaların riskli yapı tespit raporunun olması halinde harçlardan muaf tutuluyor. Ayrıca Nisan ayı itibarı ile kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla aylık kira yardımı İstanbul'da 3 bin 500 liraya, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin liraya, diğer büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya ve diğer illerimizde ise 2 bin liraya çıkartılıyor. Binası riskli çıkan maliklere kira desteği 18 ay, riskli alanlarda kira desteği ise 48 ay olarak uygulanıyor” diye konuştu.

Dönüşüm yapacak müteahhide teşvik

Kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişiminin de sağlanacağının altını çizen Özelmacıklı, “Yeni paket kapsamında yüklenici ve konut üreticilerine de önemli destekler var. Hazine destekli kefalet sistemi de kapsama dahil edilecek. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uygulanan tazmin oranı bu paket özelinde yüzde 7'den yüzde 9'a çıkarılırken, mevzuatta Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilen kefalet oranları da azami düzeyde kullanılacak. Uygun koşullarda sağlanan bu finansman paketiyle 12 ay ödemesiz dönem imkanı dahil toplam 48 ay vadeyle 250 milyon liraya kadar finansman imkanı sunulacak. Bu doğrultuda 50 milyar lira kefalet limiti kullanıma açılacak. Yüklenici ve konut üreticilerine sağlanacak kefalet oranı da KOBİ'ler için yüzde 90, KOBİ dışı işletmeler için yüzde 85 olacak. KOBİ'ler azami 100 milyon lira, diğerleri ise 250 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek” ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.