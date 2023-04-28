Kentsel dönüşüme giren bina yıkım sırasında çökünce yanındaki binanın duvarları zarar gördü

Olay, 26 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinde Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılmasına karar verilen 5 katlı apartmanın yıkımı yapıldığı sırada bina kendiliğinden çöktü. Yıkım çalışması sırasında kepçe operatörü ise binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Binanın çökmesiyle birlikte yan apartmanın duvarları ile bir işyeri hasar gördü. Kimsenin yaralanmadığı olayda büyük bir panik yaşanırken, çökme sırasında binadan çıkan toz güvenlik kamerasına yansıdı. Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı. Çöken binanın bitişiğindeki binanın temeli ekipler tarafından kontrol edilirken, binada herhangi bir risk bulunmadığı öğrenildi.

"Çökme sırasında duvarlar patlıyor”

Yaşanan olayla ilgili konuşan bina sakini kadın, “Yıkım sırasında bana ilacını falan al hemen çık dediler. Girdim, sonra kızıma gittim iki saat sonra telefon geldi. Evinizin yatak odası yıkıldı dediler. Bütün gardıroplar parça parça olmuş. 4 günde yıkılacakken 1 günde aşağıya iniyor, çökme sırasında duvarlar patlıyor” dedi.

Medeni Topaloğlu

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