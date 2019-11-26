İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kentsel tarım için Akmerkez ve Özyeğin Üniversitesi Gastronomi öğrencileri kolları sıvadı

Kentsel tarım için Akmerkez ve Özyeğin Üniversitesi Gastronomi öğrencileri kolları sıvadı
Kentsel tarım için Akmerkez ve Özyeğin Üniversitesi Gastronomi öğrencileri kolları sıvadı

Akmerkez’in Terasta Tarım projesi, geleceğin şefleriyle buluşuyor. Özyeğin Üniversitesi Gastronomi Bölümü ve Le Cordon Bleu sertifika öğrencileri; Geleceğin Şefleri, Şehrin Ortasında Tarımla Buluşuyor projesi kapsamında Akmerkez modellemesiyle alacakları teorik ve uygulamalı permakültür eğitimi ile okullarında bir kent bahçesi oluşturmayı öğrenecek.

Akmerkez, Terasta Tarım projesi geleceğin şefleriyle buluşuyor. Yapılan bilgilendirmede; Özyeğin Üniversitesi ve Le Cordon Bleu'nun yetiştirdiği geleceğin şefleri, Akmerkez Terasta Tarım modellemesiyle alacakları eğitim sayesinde, toprağa dokunacak ve aracılar olmaksızın gıdaya ulaşma ve gıdayı tanıma fırsatı bulacak. Öğrenciler Kasım ayında hayata geçirilen Akmerkez Terasta Tarım modellemesi ile Geleceğin Şefleri, Şehrin Ortasında Tarımla Buluşuyor! adlı proje ile eğitim sonunda bir kent bahçesi oluşturmak için gereken tüm bilgilere sahip olacak.

Terasta Tarım projesinin paydaşlarından Ek Biç Ye İç permakültür uzmanlarının gastronomi öğrencilerine vereceği; Permakültür ilkeleri, toprak, su yönetimi, bitki birlikleri, kentte toprağa ve gıdaya erişim yöntemleri ve yerel üretimin önemi konularını da içeren yoğun eğitim programı Akmerkez'de gerçekleşecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.