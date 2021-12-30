Kenya Meclisi'nde yumruklu kavga

Kenya Meclisi'nde bugün gerçekleştirilen oturumda tansiyon yükseldi. Ülkede 2022 yılında yapılacak seçimlerle ilgili siyasi partilerin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısı görüşmeleri sırasında rakip partilerin milletvekilleri arasında arbede çıktı.

Tansiyonun giderek arttığı mecliste Milletvekili John Mbadi, meslektaşı Benard Koros'a yumruk attı. Aldığı darbe sonucu gözünden kan akan Koros, “Millet Meclisi'nde bu şekilde yaralanmayı kabul edemem Sayın Başkan” dedi. Yaşanan kavga sırasında oturuma ara verildi.

Tartışmalı yasa tasarısı

Siyasi partileri düzenleyen yasa tasarısı, siyasi partilerin düzenlenmesine yönelik maddelerde değişiklik ve koalisyon gruplarının seçimlerde zorunlu parti üyeliği maddelerini içeriyor. Yeni yasa tasarısı onaylanması durumunda eski yasada yer alan, bir parti koalisyonunun aday sunabilmesi için gereken parti üyeliği ve bağımsız olmasını gerektiren maddeyi geçersiz kılacak.