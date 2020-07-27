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Kenya'da sokağa çıkma yasağı 30 gün daha uzatıldı

Kenya'da sokağa çıkma yasağı 30 gün daha uzatıldı
Kenya'da sokağa çıkma yasağı 30 gün daha uzatıldı

Kenya’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı 30 gün daha uzatılırken, restoranlarda alkol satışı yasaklandı.

Korona virüs salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede tedbirler sıkılaştırılıyor. Kenya Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ülke genelinde 30 gün daha uzatıldığını duyurdu. Kenyatta, ayrıca salgın nedeni ile restoranlarda alkol satışının yasaklandığını açıkladı. Başkan Kenyatta, “Gerçek şu ki görünmeyen bir düşman ile savaştayız” dedi.

Kenya'da dün tespit edilen 960 yeni vaka ile rekor kırılmasının ardından toplam vaka sayısı 17 bin 603'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 280'e ulaştı.

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