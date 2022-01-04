Kenya'da terör örgütü evleri kundaklayıp, sivillere ateş açtı: 6 ölü

Kenya'nın Somali sınırına yakın Lamu bölgesinde, terör örgütü Eş-Şebab dün bir köyde saldırı düzenledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin ateş edilmesi sonucu, diğer 5 kişinin ise evlerinin kundaklanması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren teröristleri yakalamak için operasyon başlatırken, halktan iş birliği için yardım istendi.

Somali'de faaliyet gösteren terör örgütü Eş-Şebab, 2011'de Afrika Birliği Barış Gücü (AMISOM) kapsamında Somali'ye asker gönderdiği gerekçesiyle Kenya'da saldırılar gerçekleştiriyor.



