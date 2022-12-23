İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kepçe ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kepçe ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Kepçe ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Denizli'de kepçe ile çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi, sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.K. idaresindeki 20 AL 975 plakalı otomobil ile kepçe çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve yolcuyu kurtarmak için zamanla mücadele verildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfiaye ekipleri ilk olarak yolcu kısmındaki Ü.K.'yi çıkardıktan sonra uzun uğraşlar sonucu sürücüyüde kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araç otoparka çekildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü, kepçe sürücünün ise gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Elyesa Polat

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.