Kepçeyle define arayan 6 kişiye suçüstü

Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesi nüfusuna kayıtlı S.Y, R.A., S.G., ve N.M., Keşan nüfusuna kayıtlı İ.Ü. ile S.Ş., Kavakçeşme Mahallesi Kocatepe mevkisinde kepçe ile define kazısı yaparken Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınla yakalandı.

Karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.Y, R.A.,S.G.,N.M., İ.Ü. ve S.Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçak define aramasında kullanılan kepçe ve kepçeyi taşıyan kamyona el konularak, yediemine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Hüseyin Tayyar