Kepçeyle yapılan kaçak kazıda 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 19 Mart günü saat 03.00 sıralarında Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan duyum üzerine yapılan operasyon sonucu, M.A.K., H.Ç., C.O., H.E., K.C. ve F.K. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte 1 adet kepçe, 1 adet kazı sonrasında çıkarılan mezar, 1 adet eski eser ele geçirildi. Olayla ilgili adlî işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Yılmaz Sarıpınar



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