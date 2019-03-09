Kepenk indirmedik teşvikle tutunduk

Türkiye Ekonomik Politikaları Vakfı (TEPAV) geçtiğimiz yıl reel sektörün durumunu ve istihdamdaki değişimleri içeren araştırmasını sonuçlandırdı. Buna göre başta ABD olmak üzere Türkiye'yi ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak isteyenlerin amacına ulaşamadığı ortaya çıktı. Bazı kesimlerin beklediği gibi reel sektör küçülmedi, aksine artış gösterdi. İş yeri, KOBİ ve esnaf sayılarında artışlar yaşandı. Bu artışlar ise istihdama olumlu etkide bulundu. Haziran ayıyla birlikte zorlu süreç içerisine giren Türkiye ekonomisi, hükûmetin destekleriyle ayakta kaldı. Verilen teşvik ve desteklerin sonucunda çeşitli alanlarda faaliyet gösteren iş yeri sayısı, 28 bin artarak 1 milyon 880 bine ulaştı. Sektör olarak incelendiğinde 8 bin artışla kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı, iş yeri sayısını en fazla artıran sektör oldu. Bu sektörleri; perakende ticaret, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar ve toptan ticaret sektörleri izledi. Son bir yılda iş yeri sayısını en çok artıran il 7 bin ile İstanbul oldu. İstanbul'u İzmir, Antalya, Ankara ve Kocaeli takip etti. KOBİ sayısı da böylece 1 milyon 875 bine yükseldi.

Esnaf ailesine 123 bin üye

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından sonra fırsatçıların fiyatları yükselterek piyasayı maniple etme girişimi de başarısız sonuçlandı. Hükûmetin başlattığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında fiyatlar indirilerek, piyasanın canlandırılması sağlandı. Mücadelenin olumlu sonucu ise esnaf sayılarına yansıdı. Geçtiğimiz yıl esnaf sayısı, 123 bin artarak 2 milyon 182 bine yükseldi. Esnafların en fazla tercih ettiği il ise İstanbul...

İstihdamda sağlık lider

Reel sektördeki artışlar istihdam rakamlarına da yansıdı. İŞKUR'un girişimleriyle 1 milyonun üzerinde kişi işe yerleştirilmişti. TEPAV'ın araştırmasının sonuçlarına göre sektörel bazda bakıldığında en fazla artış, 164 bin ile sağlık sektöründe oldu. Bu sektörü 70 bin ile kamu yönetimi ve savunma, 62 bin artışla da eğitim takip etti. Çalışan sayısı en hızlı artan sektör ise, “Sıfır Atık Projesi” sayesinde yüzde 127,4 ile atık yönetimi hizmetleri oldu.

Türkiye Gazetesi