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Kepenk kumandasını kopyalayarak iş yerinde olan çelik kasayı soydular

Kepenk kumandasını kopyalayarak iş yerinde olan çelik kasayı soydular
Kepenk kumandasını kopyalayarak iş yerinde olan çelik kasayı soydular

İstanbul Fatih’te kepenk kumanda sistemini kopyalayarak bir iş yerindeki çelik kasayı soyan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kepenk kumandasını kopyalayarak iş yerinde olan çelik kasayı soydular - Tıkla İzle

Olay, 28 Temmuz'da Fatih'te yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin kepenk kumanda sistemini kopyalayan hırsızlar içeriye girerek içeride bulunan çelik kasayı soyup kaçtılar. İş yerine gelen Tekstilci Adil. A kapının açık ve içeride kasanın soyulduğunu anlayınca şok geçirdi. Bir süre sonra kendine gelen adam polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, Alexandr D, Vladimir S. 23 Ağustos günü Bahçelievler ve Maltepe'de yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 9 bin 175 dolar, 660 euro, 1 bin 875 TL para ve olayda kullanılan kopya kepenk kumandası ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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