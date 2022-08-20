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Kepenklerin kilidini patlatan hırsızlar alarm çalınca apar topar kaçtı

Kepenklerin kilidini patlatan hırsızlar alarm çalınca apar topar kaçtı
Kepenklerin kilidini patlatan hırsızlar alarm çalınca apar topar kaçtı

Karaköy’de panelvan tipi araçla sabaha karşı bir sokağa giren kapüşonlu 3 hırsız, bir işyerini soymak istedi. Kepenklerin kilidini patlatan hırsızlar alarm çalınca apar topar kaçarken, o anlar kameralara yansıdı.

Kepenklerin kilidini patlatan hırsızlar alarm çalınca apar topar kaçtı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 05.15 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı panelvan tipi bir araçla sokağa gelen kapüşonlu 3 hırsız, vakit kaybetmeden işe koyuldu. Şahıslar kepengin kilitlerini kırmaya çalıştığı esnada birden işyerinin alarmı çalmaya başladı. Sesleri duyan hırsızlar kilitleri kırdı ancak içeriye girmeden hızla geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Yaşananlar o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur
 

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