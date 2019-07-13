Kepsut'ta balık ölümlerinin oksijensizlikten olduğu açıklandı

Kepsut'un Recepköy Mahallesi'nden Simav Çayı'na bağlanan ve Çayırderesi olarak adlandırılan Dereyatağı hattında, binlerce balık ölümünün gerçekleştiği görülmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü başkanlığında teknik personel ile birlikte incelemede bulunuldu.

Heyetin yaptığı araştırmada kurbağa, su yılanı, su böcekleri ölümü ile karşılaşılmadığı ve sadece çeşitli boy ve birkaç türde tatlı su balık ölümlerinin gerçekleştiği görüldüğü açıklandı. İnceleme yapan yetkililerinin çeşitli boy ve türde balık numunesi ve yüzeysel kalıntı su numunesi ilgili Bakanlık laboratuvar biriminde tetkik edilmek üzere numune alındığı ve balık ölümlerinin Çayırderesi yatağının herhangi bir su kaynağından beslenmediği ve kuru olduğu, balıkların ise susuz ve oksijensiz kalarak telef olduğu yönünde rapor hazırladıkları öğrenildi.

Erdal Küçük



