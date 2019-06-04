İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepsut'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kepsut'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Kepsut'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı ikiye yükseldi.

Kepsut ilçesi Eşeler Mahallesi'nde E.Ç yönetimindeki 10 V 1455 plakalı araç ile İ.B yönetimindeki 17 HK 600 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 yaşındaki R. E.Çomar olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışma anında ağır yaralanan 7 kişi Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü E.Ç hayatını kaybetti ve meydana gelen kazada ölü sayısı ikiye yükseldi. Olayla ilgili tahkikat Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülürken, yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.  

Hasan Otağ Fırıncıoğulları

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.