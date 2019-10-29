Kerbela'da kanlı gece: 20 ölü

Irak'ta işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerle başlayan gösteriler, hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı, uyarıları ve reform vaatlerine rağmen 4. gününde de devam ediyor. Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde valilik binası önünde toplanan protestoculara güvenlik güçlerinin rastgele ateş açması sonucu en az 20 kişinin öldüğü belirtildi. Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için açtığı ateş anını ve Kerbela hastanesinde bulunan cesetlerin görüntülerini paylaştı.

Zikar kentinde ise valilik binası önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 7 kişi yaralandı.

Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı kararı halkı sokağa döktü

Bağdat'ta protestocuların toplandığı Tahrir Meydanı'nda gece boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen yüz binlerce kişi toplandı. Hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye ulaşmak için Cumhuriyet Köprüsü karşısında toplanan kalabalık, bölgede bulunan binaların çatılarına çıktı. Cumhuriyet Köprüsü karşısındaki Türk lokantasının çatısına çıkan protestocular, karşı yakadaki güvenlik güçlerini vurmak için mancınık kullandı. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında ateş hattı niteliği taşıyan Cumhuriyet Köprüsü, adeta savaş meydanlarını andırdı.

Bağdat'ta dün güvenlik güçleriyle protestocular arasında yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybederken 112 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında üniversiteli bir genç kızın da bulunduğu öğrenildi. Tıp fakültesi öğrencisi Nur Mervan, başına isabet eden biber gazı bombası nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Irak'ta 4. gününe giren protesto gösterilerine ilişkin açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığını duyurmuştu.

Ancak Irak basınında ölü sayısının 100'e yakın olduğu bildiriliyor.

Kanlı geceye ilişkin açıklama yapan Kerbela polisi: Sadece 1 ölü var, o da cinayet

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde gece saatlerinde meydana gelen protesto gösterileriyle ilgili çelişkili açıklamalar geldi. Kent polisi 20 kişinin öldüğü belirtilen haberleri yalanlarken, Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise 18 kişinin öldüğünü iddia etti.

Irak'ın başkenti başta olmak üzere güney illerinde de devam eden gösterilerin 4. gününde Kerbela kentinde gece saatlerinde meydana gelen olaylarda 20 protestocunun öldüğüne dair çıkan haberleri yalanlayan Kerbela Polis Komutanlığı, dünkü olaylarda ne güvenlik güçleri ne de göstericilerden kimsenin ölmediğini kaydetti. Kentte sadece 1 kişinin cinayet sonucu gösteri bölgesinden uzak bir yerde hayatını kaybettiğini ileri süren Kerbela polisi, ölenlerle ilgili basında söz edilen rakamların yalan olduğunu ve gerçekleri öğrenmek isteyen herkesin Hüseyini Hastanesindeki Adli Tıp birimine başvurabileceğini duyurdu.

Basındaki haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, “Basına düşen görüntüler gerçek değil bunun amacı halkı galeyana getirmektir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada Kerbela Polis Komutanlığı, söz konusu yalan haberleri yayınlayan basın kuruluşlarını dava etmekle tehdit etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı ise sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerden gelen bilgilere göre dünkü olaylarda 18 kişinin öldüğünü ve 800'den fazla kişinin de yaralandığını iddia etti.

Şii nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Kerbela kentinde gece valilik binası önünde toplanan protestocuları dağıtmak için rastgele ateş açan güvenlik güçlerinin 20 kişinin ölümüne neden olduğu haberi Irak basınında yer almıştı.

Aktivistler güvenlik güçlerinin ateş açma anını ve hastanelerdeki cenazelerin görüntülerini paylaşmışlardı.

Abdulkadir Hacıoğlu