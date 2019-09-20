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Kerbela'da otobüsteki patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi

Kerbela'da otobüsteki patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi
Kerbela'da otobüsteki patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12’e yükseldi.

Kerbela'da otobüsteki patlamada ölü sayısı 12’ye yükseldi - Tıkla İzle

Şii nüfusun yoğun olduğu Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere 11 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı patlamada
ölenlerin sayısı 12'e yükseldi. Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada ölü sayısının 12 olduğu ve 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Orta Fırat Operasyonu Komutanlığı olayın terör saldırısı olmadığını, araçta çıkan yangın sonucu meydana geldiğini bildirirken, görgü tanıkları ise patlamanın Babil kentinde araca binen bir yolcunun bıraktığı patlayıcının patlaması sonucu meydana geldiğini iddia etti.

Abdulkadir Hacıoğlu

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